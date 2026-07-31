В Новосибирской области с 1 августа открывается сезон охоты на кабана

Охота продлится до 28 февраля 2027 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 1 августа 2026 года начинается сезон охоты на дикого кабана. Он продлится до 28 февраля 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Охотникам необходимо получить разрешения на добычу кабана.

Информацию о выдаче и стоимости можно узнать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения.

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