В Новосибирской области с 1 августа открывается сезон охоты на кабана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области с 1 августа 2026 года начинается сезон охоты на дикого кабана. Он продлится до 28 февраля 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.
Охотникам необходимо получить разрешения на добычу кабана.
Информацию о выдаче и стоимости можно узнать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения.
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