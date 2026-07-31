В центре Новосибирска на три дня сузят дорогу на Орджоникидзе

Проезжую часть у дома 21 сузят на 6 метров до 2 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном округе Новосибирска временно ограничат движение транспорта. На улице Орджоникидзе сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать до 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Проезжую часть сузят на 6 метров в районе жилого дома №21. Причина — проведение ремонтных работ на водопроводе.

Работы выполняет МУП «Горводоканал».

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