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НовостиПроисшествия31 июля 2026 13:55

В Новосибирской области предприятие заплатило 2,3 млрд за загрязнение почвы и реки

АО «Кудряшовское» уничтожило почву на 2,5 гектара и загрязнило реку Амба
Екатерина ХАЛИМОВА
АО «Кудряшовское» уничтожило почву на 2,5 гектара и загрязнило реку Амба. Суд взыскал ущерб по иску прокуратуры

АО «Кудряшовское» уничтожило почву на 2,5 гектара и загрязнило реку Амба. Суд взыскал ущерб по иску прокуратуры

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры возмещен ущерб окружающей среде на сумму более 2,3 миллиарда рублей. АО «Кудряшовское» загрязнило земельный участок и реку Амба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка установила, что по вине организации отходами IV–V классов опасности был загрязнен земельный участок. Уничтожена почва на площади свыше 2,5 гектара. Также допущено загрязнение реки Амба.

Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба. Требования удовлетворены. Предприятие полностью возместило ущерб: 1,1 миллиарда рублей направлены в федеральный бюджет, 1,2 миллиарда — в муниципальный.

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