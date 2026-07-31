Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+21°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 13:20

В Новосибирске новая техника очистила 930 метров ливневых сетей и 37 колодцев

Работы провели на Волочаевской, Кошурникова и Авиастроителей. В планах — еще несколько улиц
Екатерина ХАЛИМОВА
Работы провели на Волочаевской, Кошурникова и Авиастроителей. В планах — еще несколько улиц

Работы провели на Волочаевской, Кошурникова и Авиастроителей. В планах — еще несколько улиц

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 20 июня начала работу новая каналопромывочная машина. С ее помощью уже очистили почти 930 метров сетей ливневой канализации и 37 колодцев. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Специалисты провели работы на улицах Волочаевской, Кошурникова и Авиастроителей. На участке улицы Никитина удалось промыть 158 метров перепусков и очистить 24 колодца. Оттуда вывезли более 30 кубометров грязи.

В ближайшее время планируют очистить участки на Гусинобродском шоссе, улицах Есенина, Тимакова, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и других проблемных точках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX