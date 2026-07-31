В Новосибирске новая техника очистила 930 метров ливневых сетей и 37 колодцев

Работы провели на Волочаевской, Кошурникова и Авиастроителей. В планах — еще несколько улиц Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 20 июня начала работу новая каналопромывочная машина. С ее помощью уже очистили почти 930 метров сетей ливневой канализации и 37 колодцев. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Специалисты провели работы на улицах Волочаевской, Кошурникова и Авиастроителей. На участке улицы Никитина удалось промыть 158 метров перепусков и очистить 24 колодца. Оттуда вывезли более 30 кубометров грязи.

В ближайшее время планируют очистить участки на Гусинобродском шоссе, улицах Есенина, Тимакова, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и других проблемных точках.

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