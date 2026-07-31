В Новосибирске мужчина получил сутки ареста за кормление голубей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на станции метро «Площадь им. Гарина-Михайловского» мужчину арестовали на сутки за неповиновение полиции. Он кормил голубей, а когда сотрудник попросил пройти в отдел для разбирательства, отказался и ушел. Об этом рассказали в суде.
Инцидент произошел 8 июля 2026 года на выходе с платформы. Киселев Богдан кормил голубей. К нему подошел полицейский и потребовал проследовать в отдел. Мужчина отказался и ушел.
В суде он признал вину и не оспаривал факты, изложенные в протоколе.
Суд назначил наказание в виде административного ареста на 1 сутки. Срок исчисляется с момента фактического задержания — 29 июля в 20:45.
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