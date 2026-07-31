На Алтае осудили троих новосибирцев за стрельбу в Боровихе

22 сентября возле одного из баров компания спровоцировала конфликт. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае вынесен приговор трем жителям Новосибирской области за массовую стрельбу по людям в селе Боровиха. Инцидент произошел в сентябре прошлого года, тогда пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщает издание Amic.ru.

Следствие установило, что между одним из жителей Боровихи и группой односельчан давно происходили ссоры. Мужчина обратился к своему знакомому из Новосибирской области с просьбой организовать нападение. Тот собрал более десяти человек, и они на нескольких машинах приехали в село. Ночью 22 сентября возле одного из баров компания спровоцировала конфликт, а затем открыла стрельбу из травматического оружия по находившимся там людям.

Суд назначил двоим фигурантам наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, третьему – два года и два месяца. Уголовные дела в отношении организатора и его знакомого выделены в отдельное производство и продолжают расследоваться.

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