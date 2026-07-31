Каждый третий взрослый новосибирец страдает жировой болезнью печени

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В Новосибирской области до 40% взрослого населения страдают жировой болезнью печени. При этом многие даже не подозревают о своем диагнозе. Об этом рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением областной больницы Ольга Доровская.
— Условно говоря, каждый третий человек на приеме в поликлинике может страдать данным заболеванием, не подозревая об этом. Поэтому важно пройти диспансеризацию, чтобы своевременно выявить изменения и вовремя начать лечение, — пояснила врач.
Печень — главный фильтр организма. При неправильном питании и малоподвижном образе жизни он может «забиться». Накопление излишка липидов и холестерина внутри клеток печени и есть жировая болезнь.
Она существует в двух формах: легкая и тяжелая. Часто патология развивается на фоне метаболического синдрома — нарушения углеводного обмена, сахарного диабета и гипертонии.
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