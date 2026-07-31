Дерматолог Скорогудаева: «Неправильная форма родинки указывает на онкологию»

Поводом для беспокойства служат неправильные очертания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не все новообразования на коже безопасны, некоторые изменения могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Своевременное обращение к врачу помогает избежать тяжелых последствий. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Дерматолог Ирина Скорогудаева пояснила, что в норме родинка имеет круглую или овальную форму, четкие границы и ровный цвет. Поводом для беспокойства служат неправильные очертания, размытые края и неоднородная пигментация. Также специалист обратила внимание на внезапное появление волос на поверхности родинки или их резкое выпадение.

Любые изменения внешнего вида или структуры новообразования могут свидетельствовать о злокачественном процессе. При обнаружении подозрительных симптомов Скорогудаева рекомендовала незамедлительно обратиться к дерматологу для проведения диагностики. Только специалист сможет определить природу родинки и при необходимости назначить лечение.

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