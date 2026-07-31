Экономист Покаместов: «Метод конвертов помогает сэкономить до 20% заработка»

Такой подход снижает риск случайных покупок. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне могут сохранить до пятой части годового дохода без ущерба для повседневных нужд. Для этого достаточно применить несложную систему распределения денег по конвертам или счетам, сообщает издание «Абзац».

Кандидат экономических наук Илья Покаместов пояснил, что метод дисциплинирует и помогает разделять регулярный заработок на обязательные статьи расходов. Такой подход снижает риск случайных покупок, поскольку каждая категория трат получает свою ограниченную сумму. Базовые потребности закрываются, а отложенная часть остается нетронутой и постепенно накапливается.

По подсчетам специалиста, годовая экономия может достигать 10–20% от размера сбережений. Банки предлагают готовые цифровые инструменты для такого распределения, но можно пользоваться и обычными конвертами. Главное – не тратить зарезервированные средства, а при желании их вкладывают в финансовые инструменты, которые приносят дополнительный доход и защищают деньги от обесценивания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX