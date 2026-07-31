Юрист Русяев: «Дольщик может вернуть деньги за лишние метры в новостройке»

При определенных условиях покупатель вправе вовсе отказаться от сделки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России дольщики могут столкнуться с увеличением фактической площади квартиры после сдачи новостройки по сравнению с цифрами в договоре. В большинстве случаев это не требует немедленной доплаты, а при определенных условиях покупатель вправе вовсе отказаться от сделки с получением процентов, сообщает издание «Абзац».

Юрист Илья Русяев пояснил, что расхождение между проектным и реальным метражом возникает почти всегда из-за погрешностей строительных технологий. Закон допускает отклонение до пяти процентов, и если новый размер укладывается в этот предел, вопрос о доплате решается по правилам самого договора. Если превышение больше, дольщик может в одностороннем порядке разорвать сделку и потребовать назад свои деньги с процентами.

Требование застройщика внести дополнительные средства законно только при наличии четкого пункта о доплате в контракте. Перед подписанием акта приема-передачи Русяев посоветовал сверить техплан и проверить коэффициенты: для лоджий используется 0,5, для балконов – 0,3. При отсутствии единовременной суммы можно договориться о рассрочке или увеличить ипотечный кредит через банк.

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