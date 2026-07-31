В Новосибирске сузили проезжую часть на улице Орджоникидзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Центральном округе Новосибирска временно ограничили движение транспорта на улице Орджоникидзе. Проезжая часть сужена на шесть метров в районе дома №21. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ограничение действует с 31 июля по 2 августа. Оно связано с ремонтными работами на водопроводе, которые проводит МУП «Горводоканал».
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.
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