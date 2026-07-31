На улице Мичурина в Новосибирске высадят новые деревья и кустарники

Обновление проведут в рамках концепции парковой аллеи. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске на улице Мичурина обновят зеленые насаждения. Вместо засохших лиственниц и старых тополей высадят новые деревья и цветущие кустарники. Пространство станет продолжением парка «Центральный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мэр Максим Кудрявцев поручил провести обследование деревьев вдоль парка и принять решение, исходя из их состояния.

Агрономы сохранили 34 лиственницы. Но 64 дерева — засохшие лиственницы и старые тополя — придется убрать. Работы проведут в августе.

Согласно проекту, на месте удаленных деревьев высадят молодые деревья и кустарники. Это создаст ансамбль из разновозрастных и разновидовых растений. Большую часть посадочного материала планируют использовать из городского питомника.

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