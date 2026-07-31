Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 11:40

Фасад областной библиотеки в Новосибирске отремонтировали уже наполовину

Новосибирская областная научная библиотека является одной из крупнейших библиотек Сибири
Екатерина ХАЛИМОВА
Новосибирская областная научная библиотека является одной из крупнейших библиотек Сибири

Новосибирская областная научная библиотека является одной из крупнейших библиотек Сибири

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт фасада Новосибирской областной научной библиотеки идет с опережением графика. На сегодняшний день строители выполнили около 50% работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ход реконструкции оценили заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Сейчас специалисты наносят штукатурку и декоративные элементы фасада. Также предстоит установить архитектурную подсветку и обновить электрику. Работы выполняют по нацпроекту «Семья».

Концепция обновления сочетает исторический облик здания и современные решения. На первом этаже оборудуют зону для работы за компьютерами и станцию самостоятельной книговыдачи с расширенным графиком работы.

Кроме того, в 2026 году на базе библиотеки откроют тематическую площадку «Политехническая гостиная», созданную совместно с Политехническим музеем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX