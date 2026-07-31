Фасад областной библиотеки в Новосибирске отремонтировали уже наполовину

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ремонт фасада Новосибирской областной научной библиотеки идет с опережением графика. На сегодняшний день строители выполнили около 50% работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Ход реконструкции оценили заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
Сейчас специалисты наносят штукатурку и декоративные элементы фасада. Также предстоит установить архитектурную подсветку и обновить электрику. Работы выполняют по нацпроекту «Семья».
Концепция обновления сочетает исторический облик здания и современные решения. На первом этаже оборудуют зону для работы за компьютерами и станцию самостоятельной книговыдачи с расширенным графиком работы.
Кроме того, в 2026 году на базе библиотеки откроют тематическую площадку «Политехническая гостиная», созданную совместно с Политехническим музеем.
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