В Новосибирске 14 школ искусств прошли проверку к новому учебному году

Нарушений не нашли. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комиссия проверила готовность Детской школы искусств №16 в Центральном округе Новосибирска к новому учебному году. Всего проверку прошли уже 14 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ДШИ №16 занимаются более 400 детей. Набор новых воспитанников почти завершен. В следующем году школа отметит 45-летний юбилей. Здесь открыты программы по живописи, фортепиано, хореографии, пению, театральному искусству и фольклору. Школа дважды получала гранты Президентского фонда культурных инициатив, в том числе 640 тысяч рублей на городской интеллектуальный турнир по истории искусств.

Специальная комиссия оценила техническую оснащенность, пожарную безопасность и пропускной режим. Заместитель начальника управления культуры мэрии Алексей Опарин отметил, что нарушений не нашли. Всего в Новосибирске работают 32 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, в них занимаются почти 16 тысяч детей. До 7 августа проверят все городские ДШИ.

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