В Новосибирской области ищут 73-летнего пенсионера в сланцах

В последний раз был в Колывани. Фото: ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области пропал 73-летний Николай Новокрещенов. Его местонахождение неизвестно с 21 июля. Об этом сообщает ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Поисковики сообщили, что пропавшему 73 года. Его рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения он был одет в рубашку в синюю клетку, черные штаны и черные сланцы с белой каймой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Новокрещенова, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

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