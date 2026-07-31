В Новосибирской области ищут 73-летнего пенсионера в сланцах

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области пропал 73-летний Николай Новокрещенов. Его местонахождение неизвестно с 21 июля. Об этом сообщает ПО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
Поисковики сообщили, что пропавшему 73 года. Его рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза голубые.
В день исчезновения он был одет в рубашку в синюю клетку, черные штаны и черные сланцы с белой каймой.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Новокрещенова, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
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