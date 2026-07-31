Аппаратчик получил ожог глаз на кондитерском производстве под Новосибирском

Организация находится в Бердске и занимается производством кондитерских изделий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На кондитерском предприятии в Бердске Новосибирской области аппаратчик получил тяжелый химический ожог глаз во время приготовления моющего раствора.

Как сообщили в Государственной инспекции труда по Новосибирской области, несчастный случай произошел 24 июля.

Во время приготовления 2% раствора щелочного моющего средства работник залил его в опрыскиватель. При нагнетании давления шланг в месте крепления порвался, и раствор попал мужчине в лицо. В результате он получил тяжелый химический ожог глаз.

В инспекции уточнили, что работы выполнялись без средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Если будут выявлены нарушения требований охраны труда, виновных привлекут к административной ответственности, а материалы проверки направят в следственные органы.

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