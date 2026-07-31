Новосибирский Соцфонд закупит 450 бюстгальтеров для экзопротезов

Прием заявок открыт до 12 августа. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение фонда пенсионного и социального страхования Новосибирской области планирует закупить поставку 450 медицинских бюстгальтеров. Информация появилась на сайте Госзакупок.

Технические средства реабилитации предназначены для фиксации экзопротезов молочной железы. Начальная цена контракта составляет 459 319,50 рубля.

Прием заявок открыт до 12 августа. Поставка запланирована на текущий год.

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