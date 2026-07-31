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НовостиОбщество31 июля 2026 10:39

Новосибирский Соцфонд закупит 450 бюстгальтеров для экзопротезов

Технические средства реабилитации предназначены для фиксации экзопротезов молочной железы
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Прием заявок открыт до 12 августа.

Прием заявок открыт до 12 августа.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение фонда пенсионного и социального страхования Новосибирской области планирует закупить поставку 450 медицинских бюстгальтеров. Информация появилась на сайте Госзакупок.

Технические средства реабилитации предназначены для фиксации экзопротезов молочной железы. Начальная цена контракта составляет 459 319,50 рубля.

Прием заявок открыт до 12 августа. Поставка запланирована на текущий год.

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