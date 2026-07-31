Более 95 тысяч детей отдохнули в лагерях Новосибирской области летом

Контрольными и профилактическими мероприятиями охвачены 100% детских оздоровительных учреждений Новосибирской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области более 95 тысяч детей уже отдохнули в летних оздоровительных лагерях. Это около 80% от запланированного числа.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты контролируют санитарно-эпидемиологическую безопасность во всех детских лагерях.

Проверки охватывают качество питания, питьевой воды, условия проживания детей, содержание территории и состояние материально-технической базы учреждений.

Во время первой и второй смен сотрудники ведомства провели 839 профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, лагерям оказали методическую и информационную помощь по соблюдению санитарных требований.

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