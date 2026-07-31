В Новосибирской области мальчика назвали редким именем Мухаммадюнус

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области новорожденного мальчика назвали редким именем Мухаммадюнус. Об этом стало известно из портала ЗАГС.
Имя Мухаммадюнус вошло в число самых необычных, которыми родители называли детей в регионе.
По данным органов ЗАГС, имя имеет арабское происхождение. В переводе Мухаммад Юнус означает «достойный похвалы голубь».
В последние годы жители Новосибирской области все чаще выбирают для новорожденных необычные и редкие имена, отдавая предпочтение национальным и историческим вариантам.
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