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НовостиПроисшествия31 июля 2026 10:06

В Новосибирске загорелся мусор в недостроенном ТЦ «Подсолнух»

К моменту прибытия пожарных возгорание потухло самостоятельно
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Пострадавших при пожаре нет.

Пострадавших при пожаре нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске произошел пожар в недостроенном торговом центре «Подсолнух» на улице Ватутина, 31. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

На пятом этаже заброшенного здания горел мусор на площади двух квадратных метров. К моменту прибытия пожарных возгорание потухло самостоятельно.

Пострадавших при пожаре нет.

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