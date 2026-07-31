В Новосибирске загорелся мусор в недостроенном ТЦ «Подсолнух»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске произошел пожар в недостроенном торговом центре «Подсолнух» на улице Ватутина, 31. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
На пятом этаже заброшенного здания горел мусор на площади двух квадратных метров. К моменту прибытия пожарных возгорание потухло самостоятельно.
Пострадавших при пожаре нет.
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