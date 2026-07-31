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НовостиОбщество31 июля 2026 9:56

Родителям детей, не попавших в «Чкаловец» под Новосибирском, вернут деньги

Родители могут получить компенсацию за неиспользованные дни отдыха
Екатерина ХАЛИМОВА
Родители могут получить компенсацию за неиспользованные дни отдыха

Родители могут получить компенсацию за неиспользованные дни отдыха

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор по Новосибирской области разъяснил порядок возврата денег за путевки в лагерь «Чкаловец», где смену досрочно завершили из-за регистрации энтеровирусной инфекции.

Родителям необходимо обратиться в администрацию лагеря с письменным заявлением, указав реквизиты для перечисления средств. К заявлению следует приложить копии договора, путевки и документов, подтверждающих оплату.

По закону требования о возврате денег должны быть рассмотрены в течение 10 дней. При этом лагерь вправе удержать сумму фактически понесенных расходов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что право на возврат средств предусмотрено статьей 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и статьей 781 Гражданского кодекса РФ.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: 8-800-350-50-60.

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