Родителям детей, не попавших в «Чкаловец» под Новосибирском, вернут деньги

Родители могут получить компенсацию за неиспользованные дни отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор по Новосибирской области разъяснил порядок возврата денег за путевки в лагерь «Чкаловец», где смену досрочно завершили из-за регистрации энтеровирусной инфекции.

Родителям необходимо обратиться в администрацию лагеря с письменным заявлением, указав реквизиты для перечисления средств. К заявлению следует приложить копии договора, путевки и документов, подтверждающих оплату.

По закону требования о возврате денег должны быть рассмотрены в течение 10 дней. При этом лагерь вправе удержать сумму фактически понесенных расходов.

В Роспотребнадзоре напомнили, что право на возврат средств предусмотрено статьей 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и статьей 781 Гражданского кодекса РФ.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области: 8-800-350-50-60.

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