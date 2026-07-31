В Новосибирске расчищают поврежденный коллектор на Горском

Коллектор повредили 12 июля. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

На месте аварии на Горском жилмассиве в Новосибирске продолжают расчистку поврежденного коллектора. Специалисты работают круглосуточно, готовят коллектор к восстановлению, ход работ контролирует мэр Максим Кудрявцев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Коллектор повредили 12 июля. На глубине около 15 метров на стыке магистрального водовода, канализационного коллектора и линии горячего водоснабжения образовался провал грунта. Специалисты перекрыли доступ к месту аварии, установили ограждение из шпунта Ларсена с тремя поясами жесткости в котловане. На расчистку ушло 250 тонн металла, чтобы грунт больше не двигался и дом не пострадал.

14 июля мэр подписал решение городской комиссии по ЧС, органы управления перевели в режим повышенной готовности. На месте работали более 50 сотрудников и 12 единиц спецтехники. Сейчас ситуация полностью стабилизирована, угрозы для домов нет.

Как рассказал директор Горводоканала Юрий Похил, после прочистки начнут восстанавливать трубопровод. Коллектор длиной 260 метров, по оценкам специалистов, на восстановление уйдет не менее двух месяцев. Конкретные сроки определят после устранения засора. Работы ведут с учетом ритма жизни города.

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