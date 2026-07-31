В Калининском районе Новосибирска за лето вывезли более двух тысяч тонн смета

Объем уборки оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала летнего сезона дорожные службы вывезли с улиц Калининского района Новосибирска более двух тысяч тонн смета и грязи. Это больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 6» Дмитрий Куляев, летом дорожные бригады работают без перерыва. Сейчас они косят траву, моют остановочные павильоны и ремонтируют тротуары на улице Богдана Хмельницкого.

В среднем ежедневно на улицы района выходят 38 единиц техники и 34 дорожных рабочих.

Помимо уборки смета, специалисты косят траву, обрезают ветки у дорожных знаков и светофоров, моют дороги и остановочные павильоны. Всего в Калининском районе 126 остановок, их полностью отмывают каждую неделю с использованием специального моющего средства.

Также текущий ремонт тротуаров уже выполнили на шести улицах. Сейчас работы идут на улице Богдана Хмельницкого, далее они продолжатся на улице Народной.

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