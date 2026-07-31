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НовостиОбщество31 июля 2026 9:40

В Калининском районе Новосибирска за лето вывезли более двух тысяч тонн смета

Объем уборки оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года
Екатерина ХАЛИМОВА
Объем уборки оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года

Объем уборки оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала летнего сезона дорожные службы вывезли с улиц Калининского района Новосибирска более двух тысяч тонн смета и грязи. Это больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 6» Дмитрий Куляев, летом дорожные бригады работают без перерыва. Сейчас они косят траву, моют остановочные павильоны и ремонтируют тротуары на улице Богдана Хмельницкого.

В среднем ежедневно на улицы района выходят 38 единиц техники и 34 дорожных рабочих.

Помимо уборки смета, специалисты косят траву, обрезают ветки у дорожных знаков и светофоров, моют дороги и остановочные павильоны. Всего в Калининском районе 126 остановок, их полностью отмывают каждую неделю с использованием специального моющего средства.

Также текущий ремонт тротуаров уже выполнили на шести улицах. Сейчас работы идут на улице Богдана Хмельницкого, далее они продолжатся на улице Народной.

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