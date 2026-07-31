В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения

Новый аттракцион планируют запустить в 2027 году Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном парке Новосибирска появится новое колесо обозрения высотой 50 метров.

О планах в прямом эфире издания «Новосибирские новости» рассказал руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук.

По его словам, ранее в Центральном парке работало 27-метровое колесо обозрения, однако его демонтировали из-за большого срока эксплуатации. Теперь на его месте планируют установить новый аттракцион высотой 50 метров.

Сейчас специалисты решают технические вопросы, чтобы гармонично вписать объект в территорию парка. После этого объявят аукцион на поиск подрядчика.

— Планируем, что заработает в следующем году. Будет объявлен аукцион на поиск подрядчика, — сообщил Вадим Полещук.

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