В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП
В Центральном парке Новосибирска появится новое колесо обозрения высотой 50 метров.
О планах в прямом эфире издания «Новосибирские новости» рассказал руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук.
По его словам, ранее в Центральном парке работало 27-метровое колесо обозрения, однако его демонтировали из-за большого срока эксплуатации. Теперь на его месте планируют установить новый аттракцион высотой 50 метров.
Сейчас специалисты решают технические вопросы, чтобы гармонично вписать объект в территорию парка. После этого объявят аукцион на поиск подрядчика.
— Планируем, что заработает в следующем году. Будет объявлен аукцион на поиск подрядчика, — сообщил Вадим Полещук.
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