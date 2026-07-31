В Новосибирске по решению суда закрыли суши-бар на 90 суток

Заведение находится на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска приостановлена деятельность суши-бара. Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28, закрыли на 90 суток по решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Специалисты Роспотребнадзора выявили во время проверки нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В суши-баре нашли нарушения в документации и несоблюдение санитарных правил при приготовлении еды.

На владельца составили административный протокол по статье 6.6 КоАП РФ. Суд решил приостановить работу заведения на три месяца.

Судебный пристав-исполнитель выехала на место, опечатала суши-бар и будет проводить периодические проверки, чтобы убедиться, что недостатки устраняют. Если владелец самовольно возобновит работу, ему грозит крупный штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX