Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 8:52

Одному из первых студентов НГУ академику Диканскому исполнилось 85 лет

Он стал признанным лидером научного сообщества
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Сейчас академик продолжает работать над развитием научного пространства. Администрация Советского района г. Новосибирска

Сейчас академик продолжает работать над развитием научного пространства. Администрация Советского района г. Новосибирска

30 июля глава администрации Советского района Новосибирска Егор Терновых поздравил с 85-летним юбилеем академика Николая Диканского. Юбиляр был одним из первых студентов Новосибирского государственного университета, а затем стал признанным лидером научного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Николай Сергеевич внес большой вклад в физику ускорителей и накопителей заряженных частиц, а также в становление Новосибирского Академгородка. Когда он был ректором НГУ, в университете развивали инфраструктуру, укрепляли международные связи и повышали качество образования. По его инициативе создали факультет информационных технологий, который сегодня, в эпоху развития искусственного интеллекта, остается востребованным и готовит специалистов нового поколения.

Сейчас академик продолжает работать над развитием научного пространства. Как председатель Совета по развитию ННЦ СО РАН он участвует в формировании Академгородка как научной столицы мирового уровня.

Научные достижения Диканского получили международное признание, его заслуги перед отечественной наукой отмечены высокими государственными наградами. Созданная им научная школа продолжает развиваться: его ученики двигают науку вперед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX