Сейчас академик продолжает работать над развитием научного пространства. Администрация Советского района г. Новосибирска

30 июля глава администрации Советского района Новосибирска Егор Терновых поздравил с 85-летним юбилеем академика Николая Диканского. Юбиляр был одним из первых студентов Новосибирского государственного университета, а затем стал признанным лидером научного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Николай Сергеевич внес большой вклад в физику ускорителей и накопителей заряженных частиц, а также в становление Новосибирского Академгородка. Когда он был ректором НГУ, в университете развивали инфраструктуру, укрепляли международные связи и повышали качество образования. По его инициативе создали факультет информационных технологий, который сегодня, в эпоху развития искусственного интеллекта, остается востребованным и готовит специалистов нового поколения.

Сейчас академик продолжает работать над развитием научного пространства. Как председатель Совета по развитию ННЦ СО РАН он участвует в формировании Академгородка как научной столицы мирового уровня.

Научные достижения Диканского получили международное признание, его заслуги перед отечественной наукой отмечены высокими государственными наградами. Созданная им научная школа продолжает развиваться: его ученики двигают науку вперед.

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