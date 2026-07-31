Новосибирск отметит 96-ю годовщину ВДВ с парадом и концертом

Официальная часть начнется в 11.00. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

В Новосибирске 2 августа пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. Праздник начнется с возложения цветов к мемориалам, а затем колонна проследует в Центральный парк, где состоится официальная часть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 10.00 цветы возложат к Вечному огню и мемориальным стелам на Монументе Славы в Ленинском районе, а также к воинскому мемориалу воинам 85-й мотострелковой дивизии и ветеранам боевых действий на Кавказе на улице Василия Старощука, 5. В 10.30 колонна отправится от Монумента Славы в Центральный парк.

Официальная часть начнется в 11.00, на сцене выступят первые лица города и области с поздравлениями для ветеранов и военнослужащих. Для гостей подготовили концерт творческих коллективов, показательные выступления военно-патриотических клубов, спортсменов и мотоциклистов из мотоклуба «Спартанцы Сибири».

В парке также развернут выставку ретротехники и вооружения, фотозону с макетами куполов ВДК и площадку ГТО, где каждый сможет сдать нормы и присоединиться к массовому отжиманию. Для детей организовали бесплатную раздачу мороженого и сахарной ваты, также будет работать полевая кухня. Организатором праздника выступил «Союз десантников Новосибирской области» при поддержке регионального правительства и мэрии.

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