В Новосибирске прошли обыски по делу о мошенничестве на рынке

В Центральном районе Новосибирска прошли обыски на одном из торговых рынков. Мероприятия провели сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями при поддержке бойцов Росгвардии и спецназа «Корсар» в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, группа злоумышленников незаконно получала доступ к личным кабинетам граждан на интернет-сервисах, оформляла на их имена кредиты, похищала деньги со счетов и покупала дорогую технику, в основном смартфоны. Похищенное имущество они сбывали через торговые точки на этом рынке.
В ходе обысков полицейские изъяли два смартфона. Продавцов доставили в Главное следственное управление, где они подтвердили, что покупали технику у фигурантов дела. Также правоохранители обнаружили и изъяли более ста сим-карт, которые проверят на причастность к противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
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