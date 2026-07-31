В научной библиотеке Новосибирска откроют «Политехническую гостиную»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской государственной областной научной библиотеке после ремонта появится «Политехническая гостиная» – совместный проект с Политехническим музеем, направленный на популяризацию науки и профориентацию молодежи. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
На ремонт фасада и вестибюля здания направлено порядка 48,5 млн рублей, большая часть – из федерального бюджета. Работы рассчитаны на два года. По словам директора библиотеки Светланы Тарасовой, фасад не обновлялся с 1986 года, сейчас выполнено около 50% от запланированного. При демонтаже старого покрытия строители обнаружили нивелирный знак, который планируют сохранить.
Кроме того, библиотека готовит обновление пространства первого этажа: там появится зона для работы с компьютерами и станция самостоятельной книговыдачи. Открытие запланировано на конец сентября- начало октября 2026 года.
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