В Новосибирске ищут пропавшего 26-летнего парня с тату на руке

Поисковики также приглашают добровольцев для помощи в розыске. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Дзержинском районе Новосибирска пропал 26-летний Валерий Шарафетдинов. Парень не выходит на связь с 29 июля, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Рост пропавшего — 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На левой руке у него есть татуировка. Во что был одет Валерий в день исчезновения, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто видел этого мужчину или знает, где он может находиться, позвонить на горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по номеру 112. Поисковики также приглашают добровольцев для помощи в розыске.

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