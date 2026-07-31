В Новосибирске новая техника очистила почти километр ливневок

Новая техника позволяет городским службам эффективнее бороться с засорами и предотвращать подтопления. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Новая каналопромывочная машина очистила около километра ливневой канализации Новосибирска. Оборудование начали использовать 20 июня, поделился мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

За это время специалисты промыли и очистили 37 колодцев. На улице Никитина удалось прочистить 158 метров перепусков и убрать более 30 кубометров грязи из 24 колодцев.

Новая техника позволяет городским службам эффективнее бороться с засорами и предотвращать подтопления. В ближайших планах – очистка участков на Гусинобродском шоссе, улицах Есенина, Тимакова, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко и других точках.

Регулярная диагностика и системная работа – часть долгосрочной программы модернизации ливневой канализации Новосибирска.

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