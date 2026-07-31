Ученые НГТУ разработали метод снижения помех для медоборудования

Разработка решает проблему помех для чувствительного оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали метод расчета локальных минимумов электромагнитного поля. Выпускник университета Денис Юзвик вместе с кафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств предложил способ, позволяющий получать нужное распределение поля в пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка решает проблему помех для чувствительного оборудования. Как пояснил ученый, медицинская техника часто реагирует на посторонние электромагнитные поля, а ее расположение обычно не меняется. Поэтому в таких местах можно создать локальный минимум поля, чтобы не мешать работе аппаратуры. Это особенно важно при внедрении сетей 6G, где требуется высокое отношение сигнала к шуму.

Метод также позволяет формировать максимумы поля в нужных точках, что повышает скорость передачи данных в беспроводных сетях. Эффект достигается за счет точного подбора амплитуд и начальных фаз сигналов. Математическая модель уже проверена моделированием и натурным экспериментом.

В планах ученых — продолжить исследования, опробовать метод в местах с большим скоплением людей и запатентовать разработку. Ранее два патента уже защитили метод создания нескольких максимумов поля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX