В Новосибирске уроженца Таджикистана лишили гражданства РФ за ложные данные

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске лишили гражданства РФ 47-летнего уроженца Таджикской ССР. Причиной стали ложные сведения, предоставленные им при оформлении российского паспорта в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
В ходе проверки установлено, что мужчина сообщил недостоверные данные об изменении своей фамилии и имени.
– Решение ГУ МВД России по Новосибирской области о прекращении гражданства Российской Федерации согласовано Президентом Российской Федерации, – сообщает ведомство.
Паспорт гражданина России, а также загранпаспорт признаны недействительными и подлежат изъятию и уничтожению. Гражданство прекращается со дня принятия соответствующего решения.
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