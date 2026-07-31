В Новосибирске демонтировали незаконные киоски на двух улицах

В Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска демонтировали самовольные киоски. Бригады городского центра наружной рекламы убрали торговые точки на улицах Авиастроителей и Станиславского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
У этих киосков закончился срок договора на аренду земли, поэтому их вывезли с занимаемых мест. Работа по выявлению таких объектов ведется в городе регулярно.
В управлении наружной рекламы мэрии уточнили, что демонтаж незаконно установленных нестационарных объектов продолжат и в дальнейшем.
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