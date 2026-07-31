Двое новосибирцев получили условные сроки за махинации с банковскими картами

Выявлено более 20 эпизодов преступной деятельности. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор двум местным жителям, виновным в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что в прошлом году сибиряки приобретали у третьих лиц банковские карты, оформленные на их имена. После этого они снимали наличные, которые поступали на эти карты по фиктивным основаниям без документального подтверждения. Всего следствие вменило им 20 эпизодов преступной деятельности.

Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, однако приговор пока не вступил в законную силу.

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