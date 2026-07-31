Новосибирский зоопарк с 1 августа меняет график работы

Павильоны закрываются в 20:45. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило с 1 августа меняется график работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

В будние дни учреждение будет работать с 08:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 08:00 до 22:00. Кассы прекращают работу в будние дни в 20:00, в выходные и праздничные дни — в 20:30. Павильоны закрываются в 20:45.

После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

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