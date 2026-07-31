Сотрудник Росгвардии пострадал в ДТП на перекрестке в Новосибирске

Заблокированных в автомобилях людей не оказалось. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 31 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

По предварительным данным, водитель «Хаммер H3» на большой скорости врезался в стоявшую на светофоре машину Росгвардии. От удара служебный автомобиль откинуло на «Шкоду Рапид», затем развернуло и он столкнулся с микроавтобусом «Мерседес». В результате аварии пострадал сотрудник Росгвардии – в момент столкновения он находился в служебной машине.

Спасатели оперативно прибыли на место. Заблокированных в автомобилях людей не оказалось, специалисты провели противопожарные мероприятия. Причины столкновения устанавливает дорожная инспекция.

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