Сотрудники новосибирского ГУФСИН раскрыли более 1100 преступлений за полгода

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
За первые шесть месяцев 2026 года оперативные подразделения ГУФСИН России по Новосибирской области оказали содействие в раскрытии 1144 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В числе раскрытых – 481 тяжкое и особо тяжкое преступление, а также 45 преступлений прошлых лет. Оперативные работники уголовно-исполнительной системы занимаются выявлением и раскрытием преступлений в местах лишения свободы, а также обеспечивают безопасность сотрудников и осужденных.
В региональном ГУФСИН отметили, что взаимодействие пенитенциарного ведомства с другими правоохранительными органами способствует эффективной борьбе с преступностью в Новосибирской области.
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