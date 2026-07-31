Сотрудники новосибирского ГУФСИН раскрыли более 1100 преступлений за полгода

В числе раскрытых – 481 тяжкое и особо тяжкое преступление. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года оперативные подразделения ГУФСИН России по Новосибирской области оказали содействие в раскрытии 1144 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе раскрытых – 481 тяжкое и особо тяжкое преступление, а также 45 преступлений прошлых лет. Оперативные работники уголовно-исполнительной системы занимаются выявлением и раскрытием преступлений в местах лишения свободы, а также обеспечивают безопасность сотрудников и осужденных.

В региональном ГУФСИН отметили, что взаимодействие пенитенциарного ведомства с другими правоохранительными органами способствует эффективной борьбе с преступностью в Новосибирской области.

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