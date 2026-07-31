Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка посетила новосибирский лицей

Мария Львова-Белова отметила, что лицей развивает не только экономические направления. Фото: пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Новосибирск с рабочим визитом посетила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Вместе с министром образования Новосибирской области Марией Жафяровой и детским омбудсменом Надеждой Болтенко она побывала в Новосибирском экономическом лицее. Гостям показали новый корпус, открывшийся в феврале этого года: инженерный класс, Центр дополнительного образования «Эверест» и медиацентр.

Школьники продемонстрировали свои проекты и навыки, а выпускники рассказали, как современное оборудование и практическая подготовка помогают им поступать в ведущие вузы страны.

Мария Львова-Белова отметила, что лицей производит хорошее впечатление и развивает не только экономические, но и другие направления.

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