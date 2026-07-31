В Новосибирске друзья должника на трех авто перекрыли выезд судебным приставам

После прибытия экипажей полиции и Росгвардии «группа поддержки» оперативно разъехалась. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирске судебным приставам потребовалась помощь полиции и Росгвардии для ареста автомобиля должника: группа людей на трех машинах перекрыла сотрудникам выезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Специалисты получили информацию, что «Субару Форестер», подлежащий аресту за неуплату штрафов ГИБДД, попал в ДТП. Осмотр повреждений страховая компания назначила в Октябрьском районе Новосибирска.

Приставы прибыли на место вместе со страховщиками и объявили о конфискации. Автолюбитель категорически отказался отдавать машину, а его знакомые приехали на трех автомобилях и заблокировали выезд.

После того как к месту прибыли несколько экипажей полиции и Росгвардии, «группа поддержки» оперативно разъехалась. Автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку. В ближайшее время его оценят и выставят на торги.

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