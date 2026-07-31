В Новосибирске на смотровой площади Лыщинского заработало светодиодное освещение

С двух смотровых колец нового пространства открывается панорамный вид на город. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В центре Новосибирска на новой смотровой площадке на площади Лыщинского установили светодиодное освещение. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

Сейчас идет поиск подрядчика для благоустройства прилегающей территории. Заявки принимаются до 4 августа, работы планируют начать в конце месяца и завершить к 20 октября.

В планах – уложить дорожное покрытие, установить кованые ограждения, скамейки и урны. Для маломобильных и слабовидящих граждан предусмотрят специальные тактильные указатели.

С двух смотровых колец нового пространства открывается панорама на Обь, метромост, Михайловскую набережную и парк «Арена».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX