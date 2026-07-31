В Новосибирской области мужчина получил 6 лет за убийство на остановке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
5 апреля 2026 года подсудимый и потерпевший находились на остановочном пункте по улице Павлодарская в селе Кыштовка. В ходе конфликта на почве личной неприязни сибиряк нанес мужчине три удара кухонным ножом. В скором времени потерпевший скончался.
Подсудимый признал вину. Суд также учел особую тяжесть преступления и наличие смягчающих обстоятельств. Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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