В Новосибирской области мужчина получил 6 лет за убийство на остановке

Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

5 апреля 2026 года подсудимый и потерпевший находились на остановочном пункте по улице Павлодарская в селе Кыштовка. В ходе конфликта на почве личной неприязни сибиряк нанес мужчине три удара кухонным ножом. В скором времени потерпевший скончался.

Подсудимый признал вину. Суд также учел особую тяжесть преступления и наличие смягчающих обстоятельств. Мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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