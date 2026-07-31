В Новосибирском метро запустили тематический вагон к 130 летию ЗСЖД

В преддверии Дня железнодорожника в новосибирской подземке на станции «Площадь Гарина-Михайловского» презентовали тематический вагон, посвященный 130-летию Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД.
Экспозиция отражает ключевые этапы развития дороги – от указа Александра III о строительстве Транссиба и моста через Обь до работы в годы войны, электрификации и современных грузовых направлений. Отдельная часть выставки посвящена людям, внесшим вклад в становление магистрали.
В церемонии открытия участвовали и.о. начальника магистрали Юрий Чуркин, заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев и первый заместитель начальника метрополитена Александр Сергеев.
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