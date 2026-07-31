На улице Мичурина в Новосибирске уберут 64 засохших дерева и обновят аллею

В агрессивной городской среде выжило только 30% высаженных деревьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске разработали проект обновления зеленой зоны на улице Мичурина – вместо засохших деревьев появится новая парковая аллея. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По поручению мэра Максима Кудрявцева специалисты два сезона обследовали деревья вдоль Центрального парка. Агрономам удалось сохранить 34 лиственницы, но 64 дерева – засохшие лиственницы и старые тополя – придется убрать, чтобы они не представляли опасности для горожан.

Как рассказала начальник отдела «Проектной дирекции» Светлана Гижицкая, аллее вдоль Мичурина более 60 лет. В агрессивной городской среде деревья живут меньше, поэтому 30% сохранившихся – уже большая удача.

– Проектом предусмотрена не только высадка молодых лиственниц, но и цветущих кустарников и деревьев, таким образом получится, что эта аллея станет более разнообразной, разновозрастной и разновидовой, продолжая историю Центрального парка, – рассказала Светлана Александровна.

Работы по уборке деревьев начнутся в августе. Следующим шагом станет высадка новых растений из муниципального питомника. Аналогичный проект готовят и для участка на улице Горького, где находится почти 50 сухих лиственниц.

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