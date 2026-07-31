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НовостиОбщество31 июля 2026 1:01

Для нового научного центра под Новосибирском выделят 1,1 МВт электроэнергии

Энергетики подключат к сетям будущий Центр селекции
Валерия МОРГУНЕНКО
Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур, для которого нужно большое количество электроэнергии.

Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур, для которого нужно большое количество электроэнергии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Россети Новосибирск» обеспечат электроснабжение будущего Центра селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных растений при РАН. Для нового объекта выделят электроэнергию мощностью 1,1 МВт, сообщает пресс-служба компании.

Для энергоемкого оборудования научного центра в пригороде Новосибирска энергетики проложат кабельные линии 10 кВ, установят новую двухтрансформаторную подстанцию и смонтируют современные комплексы учета.

Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур и повышением устойчивости существующих к засухам, заморозкам и патогенам. Исследователи намерены применять технологии фенотипирования и микроклонального размножения, требующие бесперебойного питания.

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