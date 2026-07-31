Для нового научного центра под Новосибирском выделят 1,1 МВт электроэнергии

Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур, для которого нужно большое количество электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Россети Новосибирск» обеспечат электроснабжение будущего Центра селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных растений при РАН. Для нового объекта выделят электроэнергию мощностью 1,1 МВт, сообщает пресс-служба компании.

Для энергоемкого оборудования научного центра в пригороде Новосибирска энергетики проложат кабельные линии 10 кВ, установят новую двухтрансформаторную подстанцию и смонтируют современные комплексы учета.

Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур и повышением устойчивости существующих к засухам, заморозкам и патогенам. Исследователи намерены применять технологии фенотипирования и микроклонального размножения, требующие бесперебойного питания.

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