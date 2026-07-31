Для нового научного центра под Новосибирском выделят 1,1 МВт электроэнергии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Специалисты «Россети Новосибирск» обеспечат электроснабжение будущего Центра селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных растений при РАН. Для нового объекта выделят электроэнергию мощностью 1,1 МВт, сообщает пресс-служба компании.
Для энергоемкого оборудования научного центра в пригороде Новосибирска энергетики проложат кабельные линии 10 кВ, установят новую двухтрансформаторную подстанцию и смонтируют современные комплексы учета.
Центр будет заниматься выведением новых сортов сельхозкультур и повышением устойчивости существующих к засухам, заморозкам и патогенам. Исследователи намерены применять технологии фенотипирования и микроклонального размножения, требующие бесперебойного питания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru