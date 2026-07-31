В Новосибирске стартовал фестиваль бесплатного отечественного кино

С приветственным словом выступил Герой России, сенатор Александр Карелин. Фото: пресс-служба Министерства культуры Новосибирской области.

В Новосибирске в третий раз открылся фестиваль отечественного кино «Наше кино». Организатором выступает Движение общественной поддержки «Сделай выбор». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Новосибирской области.

С приветственным словом выступил Герой России, сенатор Александр Карелин. Он отметил, что грантовая поддержка помогает молодым авторам реализовывать свои идеи и выходить на новый профессиональный уровень.

Церемония открытия прошла в Центре культуры и отдыха «Победа». Первым зрителям показали короткометражный фильм «Дуэль», снятый новосибирскими кинематографистами при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Программа фестиваля продлится до 28 ноября. Зрителей ждут показы картин «Белый тигр», «Однажды 20 лет спустя», «На деревню дедушке» и документальной ленты «Люди трудовой доблести».

Помимо киносеансов запланированы встречи с режиссерами, авторами фильмов и тематические дискуссии. Вход на все мероприятия свободный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX