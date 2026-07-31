Во дворе Новосибирска внедорожник сбил пятилетнего мальчика на самокате

39-летняя женщина за рулем «Хавала Джулион» наехала на мальчика во дворе. Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

В одном из дворов Новосибирска внедорожник «Хавал Джулион» сбил пятилетнего мальчика, пересекавшего проезд на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась 30 июля около 19:50 у дома № 41/3 на улице Владимира Высоцкого. За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина. Она двигалась по дворовому проезду, когда на пути оказался юный самокатчик.

В результате ДТП пострадал мальчик 2021 года рождения. Сейчас врачи уточняют характер его травм. На месте происшествия работал наряд ДПС для выяснения обстоятельств аварии.

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