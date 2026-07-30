В Новосибирске снова выставили на торги долгострой «Подсолнух». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Новосибирска назначила новые торги по продаже недостроенного торгово-развлекательного центра на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Аукцион состоится 8 сентября. Предыдущие семь попыток реализовать объект не увенчались успехом — желающих приобрести долгострой не нашлось.

Начальную стоимость объекта вновь снизили. Теперь она составляет 698,7 млн рублей, тогда как на июльских торгах цена была установлена на уровне 822 млн рублей. Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере 200 млн рублей, а шаг торгов составит 6,9 млн рублей.

Впервые долгострой выставили на продажу в феврале 2025 года. Тогда его оценивали в 1,8 млрд рублей. Таким образом, за это время начальная стоимость объекта снизилась более чем в 2,5 раза.

Строительная готовность здания оценивается в 74%. Общая площадь будущего торгового центра превышает 33 тысячи квадратных метров. Правообладателями объекта числятся 280 физических и юридических лиц.

Строительство ТРЦ началось в 2005 году, однако разрешение на проведение работ прекратило действовать в 2019-м. После этого объект так и не был достроен и оказался заброшен.

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