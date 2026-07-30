Новосибирская область получит дополнительное финансирование на социальную газификацию. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирской области выделят дополнительные 12 млн рублей на реализацию программы социальной газификации. Решение о перераспределении бюджетных средств приняла Комиссия Федерального Собрания РФ, сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от региона Александр Жуков.

Выделенные средства позволят заключить еще 161 договор на подключение домовладений к газораспределительным сетям и установку необходимого газового оборудования. Таким образом, в 2026 году общее количество договоров в рамках программы достигнет 295.

По словам Александра Жукова, дополнительное финансирование направлено на поддержку льготных категорий граждан. Они смогут получить субсидии на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газу.

В регионе продолжается работа по развитию программы догазификации. Для помощи жителям объединены усилия областного правительства, органов власти, газораспределительных организаций и политических партий. Кроме того, министерство предоставляет льготные кредиты на газификацию домовладений в размере до 200 тысяч рублей. Льготные категории граждан также могут рассчитывать на компенсацию расходов до 100 тысяч рублей и субсидию в размере 100 тысяч рублей на выполнение работ по газификации жилья.

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