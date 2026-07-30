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НовостиОбщество30 июля 2026 15:34

Новосибирская область получит дополнительное финансирование на социальную газификацию

Региону выделят дополнительные 12 млн рублей
Надежда РЫЖКИНА
Новосибирская область получит дополнительное финансирование на социальную газификацию.

Новосибирская область получит дополнительное финансирование на социальную газификацию.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирской области выделят дополнительные 12 млн рублей на реализацию программы социальной газификации. Решение о перераспределении бюджетных средств приняла Комиссия Федерального Собрания РФ, сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от региона Александр Жуков.

Выделенные средства позволят заключить еще 161 договор на подключение домовладений к газораспределительным сетям и установку необходимого газового оборудования. Таким образом, в 2026 году общее количество договоров в рамках программы достигнет 295.

По словам Александра Жукова, дополнительное финансирование направлено на поддержку льготных категорий граждан. Они смогут получить субсидии на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газу.

В регионе продолжается работа по развитию программы догазификации. Для помощи жителям объединены усилия областного правительства, органов власти, газораспределительных организаций и политических партий. Кроме того, министерство предоставляет льготные кредиты на газификацию домовладений в размере до 200 тысяч рублей. Льготные категории граждан также могут рассчитывать на компенсацию расходов до 100 тысяч рублей и субсидию в размере 100 тысяч рублей на выполнение работ по газификации жилья.

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