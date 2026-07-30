В Новосибирской области семьи с детьми получают бесплатное спутниковое ТВ. Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО

В Новосибирской области стартовала всероссийская благотворительная акция «Добрый сигнал», благодаря которой семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогут бесплатно пользоваться спутниковым телевидением.

Проект реализуют фонд «Страна для детей» совместно с компанией «Триколор» при поддержке аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка. По всей стране планируется передать 2 тысячи комплектов спутникового оборудования с бессрочным доступом к основному пакету российских телеканалов.

Акция была запущена в июне на Петербургском международном экономическом форуме, а сейчас оборудование начали вручать жителям Новосибирской области. Одной из первых участниц программы стала семья Анастасии и Павла. После прохождения реабилитации в рамках проекта «Путь домой» супруги смогли восстановить отношения и сейчас ожидают рождения второго ребёнка.

Выдача комплектов продолжится в течение года. В реализации акции принимают участие региональные уполномоченные по правам ребёнка и некоммерческие организации.

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